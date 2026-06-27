مدرسے کے قاری کے مبینہ تشدد سے 12 سالہ طالب علم جاں بحق

لاہور:
برکی کے علاقے میں مدرسے کے ایک قاری کے مبینہ تشدد کے نتیجے میں 12 سالہ طالبعلم جاں بحق ہو گیا۔
پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرکے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔
پولیس کے مطابق مدرسے کے قاری غلام رسول پر الزام ہے کہ اس نے 12 سالہ علی حیدر کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بچے کی موت واقع ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ضروری کارروائی کا آغاز کیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے تاکہ موت کی وجوہات کا تعین کیا جا سکے۔ پولیس کے مطابق ملزم غلام رسول کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
پولیس کا مزید کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور شواہد کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔