بین اسٹوکس کا انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

بین اسٹوکس نیوزی لینڈ کے خلاف جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ کے اختتام پر بین الاقوامی کیریئر کو خیرباد کہہ دیں گے

ویب ڈیسک June 28, 2026
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انگلینڈ کے اسٹار آل راؤنڈر بین اسٹوکس نے انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی اور انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔

انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ECB) کے مطابق 35 سالہ بین اسٹوکس نیوزی لینڈ کے خلاف جاری تیسرے اور آخری ٹیسٹ کے اختتام پر بین الاقوامی کیریئر کو خیرباد کہہ دیں گے۔

ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد ٹرینٹ برج میں موجود شائقین نے بین اسٹوکس کو کھڑے ہو کر بھرپور خراجِ تحسین پیش کیا۔

ای سی بی کے چیئرمین رچرڈ تھامپسن نے انہیں انگلینڈ کی تاریخ کے عظیم ترین کرکٹرز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسٹوکس نے 2019 اور 2022 کے ورلڈ کپ سمیت کئی تاریخی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا اور اپنی قیادت و شاندار کارکردگی سے انگلش کرکٹ پر گہرے نقوش چھوڑے۔

 
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