آئرلینڈ نے بھارت کو شکست دے کر ٹی 20 سیریز  میں وائٹ واش کر دیا

155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 153 رنز ہی بنا سکی

ویب ڈیسک June 28, 2026
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آئرلینڈ نے بھارت کو دوسرے ٹی 20 میچ میں ایک رن سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز میں 0-2 سے وائٹ واش کر دیا۔

میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے۔ ہیری ٹیکٹر 53 اور بین کالیٹز 37 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔

155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 153 رنز ہی بنا سکی اور یوں اسے ایک رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

بھارت کی جانب سے تلک ورما نے نصف سنچری اسکور کی جبکہ ہرشت رانا نے 20 رنز بنائے، تاہم دونوں کی اننگز ٹیم کو فتح نہ دلا سکیں۔

آئرلینڈ کی جانب سے میٹ ہولارڈ اور جے مونڈرا نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔

اس کامیابی کے ساتھ آئرلینڈ نے دو میچوں کی ٹی 20 سیریز میں بھارت کو 0-2 سے شکست دے کر پہلی بار سیریز میں وائٹ واش کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

 
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