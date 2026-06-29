قطر میں منجمد 12 ارب ڈالر کے اثاثوں میں سے 6 ارب ڈالر جلد جاری کیے جائیں گے، مسعود پزشکیان

ایران اور امریکا نے رواں ماہ ایک عبوری مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے تھے

ویب ڈیسک June 29, 2026
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ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں منجمد اس کے 12 ارب ڈالر کے اثاثوں میں سے 6 ارب ڈالر جلد جاری کر دیے جائیں گے۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ ہونے والے عبوری معاہدے کے بعد تیل اور پیٹروکیمیکل شعبے پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں ان منجمد فنڈز کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر پزشکیان نے بتایا کہ قطر میں موجود ایران کے مجموعی 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں میں سے ابتدائی مرحلے میں 6 ارب ڈالر ایران کو منتقل کیے جائیں گے۔

ان کے مطابق یہ پیش رفت امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ عبوری معاہدے کے بعد ممکن ہوئی ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازع کے مستقل حل کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔

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رپورٹس کے مطابق ایران اور امریکا نے رواں ماہ ایک عبوری مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت دونوں ممالک نے کشیدگی میں کمی اور مستقبل کے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانے پر اتفاق کیا تھا۔

ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اقتصادی شعبے میں بھی مثبت پیش رفت متوقع ہے۔

تاہم اس معاملے پر امریکا یا قطر کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ اس لیے 6 ارب ڈالر کی رہائی سے متعلق ایرانی دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔
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