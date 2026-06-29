ایل اے اولمپکس 2028: آئی سی سی نے کوالیفکیشن کا نیا فارمیٹ جاری کردیا

کئی کیریبین ممالک کی مشترکہ کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز، اولمپکس میں براہ راست شرکت کی اہل نہیں ہے، آئی سی سی

اسپورٹس ڈیسک June 29, 2026
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انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی (آئی او سی) نے لاس اینجلس 2028 اولمپکس میں کرکٹ کی واپسی کے لیے کوالیفائنگ نظام کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ آئی سی سی اولمپکس کوالیفائر ٹورنامنٹ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔

ایل اے 2028 اولمپکس میں مردوں اور خواتین کے ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں چھ، چھ ٹیمیں حصہ لیں گی، جبکہ افریقا، ایشیا، یورپ اور اوشیانا سے کم از کم ایک ٹیم کی نمائندگی یقینی ہوگی۔

پانچ ٹیمیں آئی سی سی کے موجودہ ایونٹس اور ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کی بنیاد پر کوالیفائی کریں گی جبکہ آخری نشست 2027 میں منعقد ہونے والے نئے آئی سی سی اولمپکس کوالیفائر کے ذریعے دی جائے گی۔

جاری ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے نتائج کے بعد آسٹریلیا، بھارت، جنوبی افریقا اور گریٹ برطانیہ (انگلینڈ کے ذریعے) نے اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے کیونکہ یہ اپنے اپنے براعظموں کی سب سے کامیاب اہل ٹیمیں رہیں۔

آئی سی سی نے واضح کیا کہ ویسٹ انڈیز، جو کئی کیریبین ممالک کی مشترکہ کرکٹ ٹیم ہے، اولمپکس میں براہ راست شرکت کی اہل نہیں کیونکہ یہ کسی ایک قومی اولمپک کمیٹی کی نمائندگی نہیں کرتی۔

تاہم اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں مقررہ مدت تک ٹاپ آٹھ رینکنگ میں شامل رہیں تو ایک الگ کیریبین کوالیفائر منعقد ہوگا جس کے ذریعے خطے کی نمائندہ ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا۔

میزبان ملک امریکا بھی مخصوص شرائط پوری کرنے کی صورت میں مردوں اور خواتین دونوں مقابلوں میں براہ راست شرکت کا اہل ہوگا جبکہ آخری کوالیفائنگ مرحلے میں آٹھ، آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گی۔

آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ نے کہا کہ اولمپکس میں کرکٹ کی واپسی کھیل کے لیے ایک تاریخی موقع ہے جو دنیا بھر میں کرکٹ کی مقبولیت بڑھانے اور نئے شائقین تک کھیل کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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