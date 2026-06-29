بین اسٹوکس کے الوداعی میچ میں انگلینڈ کو عبرتناک شکست، نیوزی لینڈ نے سیریز اپنے نام کرلی

انگلینڈ کو جیت کے لیے 373 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 212 رنز پر ڈھیر ہوگئی

ویب ڈیسک June 29, 2026
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انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس کے بین الاقوامی کیریئر کا اختتام تلخ شکست پر ہوا، نیوزی لینڈ نے میزبان ٹیم کو 160 رنز سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔

ٹرینٹ برج میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں  یہ نیوزی لینڈ کی انگلینڈ میں 20 سیریز میں صرف چوتھی کامیابی ہے جبکہ 1999 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کیوی ٹیم نے 0-1 سے خسارے میں جانے کے باوجود سیریز اپنے نام کی۔ دوسری جانب انگلینڈ کو 2012 کے بعد پہلی بار اپنی سرزمین پر تین یا اس سے زائد ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

میچ سے ایک روز قبل بین اسٹوکس نے اچانک بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ 35 سالہ آل راؤنڈر نے کہا تھا کہ وہ مسلسل کرکٹ کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی طور پر تھک چکے ہیں، تاہم وہ کاؤنٹی کرکٹ میں ڈرہم کی نمائندگی جاری رکھیں گے۔

انگلینڈ کو جیت کے لیے 373 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 212 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ بین اسٹوکس نے غیر معمولی انداز میں اوپننگ کرتے ہوئے صرف 20 گیندوں پر 30 رنز بنائے، تاہم وہ اپنی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔

نیوزی لینڈ کے باؤلرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نیتھن اسمتھ نے اہم وکٹیں حاصل کیں جبکہ مچل سینٹنر نے بھی فیصلہ کن لمحات میں کامیابیاں سمیٹیں۔ جیمی اسمتھ نے انگلینڈ کی جانب سے 60 رنز کی مزاحمتی اننگز کھیلی، مگر وہ بھی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔

اس سے قبل نیوزی لینڈ کی پہلی اننگز میں کپتان ٹام لیتھم نے 151 اور ڈیون کونوے نے 157 رنز کی شاندار اننگز کھیلتے ہوئے پہلی وکٹ پر 317 رنز کی شراکت قائم کی جس کی بدولت ٹیم نے 438 رنز کا مضبوط مجموعہ بنایا۔

نیوزی لینڈ کے لیے کنکشن متبادل کے طور پر شامل ہونے والے زیک فولکس نے دونوں اننگز میں مجموعی طور پر 6 وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

یوں بین اسٹوکس کا 16 سالہ بین الاقوامی کیریئر شکست کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جبکہ نیوزی لینڈ نے تاریخی سیریز فتح کے ساتھ انگلینڈ سے رخصت لی۔

 
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