بابری مسجد کی جگہ بنائے گئے مندر سے 20 کروڑ روپے سے زائد عطیات چوری؛ 8 افراد گرفتار

گرفتار ہونے والوں میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے 2 ملزمان اور رقوم گنتی کرنے والے شامل ہیں

ویب ڈیسک June 29, 2026
facebook whatsup
20 8
بابری مسجد کی جگہ بنائے گئے مندر سے 20 کروڑ روپے سے زائد عطیات چوری؛ 8 افراد گرفتار

بھارتی شہر ایودھیا میں رام مندر میں جمع ہونے والے عطیات کی گنتی کے نظام میں ہوشربا کرپشن ہونے کے انکشاف کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق کروڑوں روپے کی خرد برد کیس میں پولیس نے 8 افراد کو گرفتار کر لیا جب کہ بینک اہلکاروں اور مندر ٹرسٹ کے بعض سابق عہدیدار بھی تحقیقات کی زد میں آ گئے۔

بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد کے مطابق عطیات کی گنتی پر مامور افراد نے تقریباً 7 سے ساڑھے 7 کروڑ بھارتی روپے (20 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے) خرد برد کے ٹھوس شواہد ملے ہیں۔

پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 70 سے 80 لاکھ روپے نقد برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے جبکہ مزید رقم اور دیگر اثاثوں کا سراغ لگانے کی کوشش جاری ہے۔

تفتیش میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر خرد برد کی گئی رقم سے ملزمان نے قیمتی جائیدادیں اور دیگر اثاثے خریدے جن میں تقریباً 65 لاکھ روپے مالیت کا مکان، فارم ہاؤس، ایک اسپورٹس یوٹیلٹی گاڑی، مہنگی موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان شامل ہیں۔

رپورٹس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے تقریباً تین ماہ قبل عطیات گننے والے عملے پر شبہ ظاہر کرتے ہوئے انہیں تبدیل کرنے کی سفارش کی تھی تاہم یہ اقدام مبینہ طور پر نافذ نہیں ہو سکا۔ 2 ملازمین کے کرپشن میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔

پولیس نے مندر ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکریٹری چمپت رائے کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے جبکہ سابق ٹرسٹی انیل مشرا اور گوپال راؤ کو بھی نوٹس جاری کیے جانے کا امکان ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد میں سے کئی کو سفارش پر ملازمت دی گئی تھی اور ان کی پولیس سے باضابطہ تصدیق بھی نہیں کرائی گئی تھی۔

اس معاملے کے بعد رام مندر ٹرسٹ نئی بھرتیوں کے لیے سخت قواعد متعارف کرانے پر غور کر رہا ہے جس پر حتمی فیصلہ 11 جولائی کے اجلاس میں متوقع ہے۔

واضح رہے کہ قدیم اور تاریخی مسجد بابری مسجد کو 1992 میں انہدام کے بعد چلنے والے کیس میں سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ برس رام مندر تعمیر کیا گیا جس کا افتتاح وزیراعظم مودی نے خود کیا تھا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آبنائے ہرمز کے مستقبل پر ایران اور عمان متحرک، مشترکہ کمیٹی کا پہلا اہم اجلاس

Express News

گرمی سے ہلاکتوں میں اضافہ، پیرس کے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی

Express News

جنوبی ایشیا کے مقروض ترین ممالک کی فہرست جاری، پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟

Express News

خلاباز نے اسپیس اسٹیشن نے طوفانی بادلوں کی مسحور کُن تصویر شیئر کردی

Express News

محمد بن سلمان اور میکرون کا ٹیلیفونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت

Express News

جو بائیڈن کی ٹرمپ پر شدید تنقید، ’کرپٹ، خود پسند اور نااہل‘ قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو