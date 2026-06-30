کراچی، شہر میں پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

ویب ڈیسک June 30, 2026
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کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران دو زخمی ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کر لی۔

پولیس کے مطابق پہلا مقابلہ اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں گھگھر پھاٹک کے قریب پیش آیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ملزم دلبر علی زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔

زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم بھی برآمد ہوئی۔

دوسرا مبینہ پولیس مقابلہ ناظم آباد تھانے کی حدود میں چار نمبر ریلوے پھاٹک کے قریب ہوا، جہاں پولیس نے ایک اور ملزم صابر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس حکام کے مطابق زخمی ملزم کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ اس کے قبضے سے بھی اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کی گئی۔
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