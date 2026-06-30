آبنائے ہرمز ایران کی قومی خودمختاری کا لازمی حصہ ہے، ایرانی رکن پارلیمنٹ

ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ایران کی قومی خودمختاری کا ایک لازمی اور ناقابلِ جدا حصہ ہے، اور اس اہم آبی گزرگاہ کا انتظام صرف اسلامی جمہوریہ ایران کے اختیار میں ہے۔
ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مطابق ابراہیم عزیزی نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز نہ صرف ایران کے لیے تزویراتی اہمیت رکھتی ہے بلکہ یہ ملک کی خودمختاری اور قومی مفادات کا بھی بنیادی جزو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آبی راستے کے انتظام اور نگرانی کا اختیار مکمل طور پر ایران کے پاس ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی قوانین کا احترام ضروری ہے، تاہم ایران اپنی قومی خودمختاری اور اہم مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
لبنان کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے ابراہیم عزیزی نے کہا کہ لبنان کی خودمختاری مزاحمتی قوتوں کو غیر مسلح کرنے سے نہیں بلکہ اسرائیلی قبضے اور جارحیت کے خاتمے سے یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی موجودگی اور مسلسل حملے ہی خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ لبنان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے دستبردار ہو اور اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔
ایرانی رکن پارلیمنٹ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آبنائے ہرمز کی سلامتی، خطے میں بحری آمدورفت اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، جبکہ لبنان کی صورتحال بھی علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل زیر بحث ہے۔