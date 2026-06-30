کراچی؛ راہگیر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والا ملزم گرفتار، ویڈیو بھی سامنے آگئی

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ملزم کو راہگیر خاتون سے نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا

اسٹاف رپورٹر June 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پاکستان بازار پولیس نے سر راہ راہگیر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق ملزم کی شناخت محمد سجاول عرف فیاض کے نام سے کی گئی، گرفتار ملزم لیاقت چوک کا رہائشی ہے۔

ایس ایس پی ویسٹ طارق الہٰی مستوئی کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ملزم کو راہگیر خاتون سے نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں راہ چلتی خاتون کے ساتھ نازیبا حرکت کا ایک اور واقعہ سامنے آگیا

Express News

کراچی؛ خواتین کے سامنے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

پولیس نے ویڈیو کی مدد سے ملزم کی شناخت کے بعد گرفتار کرکے اس کے قبضے سے شراب برآمد کرلی۔

گرفتار ملزم نے اعتراف کیا کہ مذکورہ واقعہ 22 جون 2026 کی دوپہر رحمت چوک کے قریب پیش آیا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کے مطابق مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹیکس وصولی کیلئے ملک بھر میں بینکوں کے اوقات کار میں توسیع

Express News

وفاقی حکومت نے فنانس ایکٹ 2026-27 کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ میں دو ماہ کی تعطیلات؛ کن سے جج کب دستیاب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد: سندھ طاس معاہدے پر عالمی سیمینار جاری، اہم شخصیات کی شرکت

Express News

داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے ایک اور اہم تعمیراتی ہدف حاصل کر لیا

Express News

خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو