پہاڑ سے ٹوٹا مٹی کا تودہ موٹر سائیکل سوار کو بہا لے گیا؛ پھر کیا ہوا؟ ویڈیو دیکھیں

ارونا چل میں مسلسل بارشوں کے بعد پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات عام ہوگئے ہیں

ویب ڈیسک June 30, 2026
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بھارت میں مٹی کا تودا موٹر سائیکل سوار کو بہا لے گیا؛ ہولناک ویڈیو وائرل

بھارتی ریاست اروناچل پردیش میں شدید بارشوں کے بعد پہاڑی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے دل دہلادینے والے واقعے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ ایک موٹر سائیکل پہاڑی راستے پر رواں دواں تھا کہ جس زمین پر وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اچانک وہی زمین کھسنے لگی اور وہ مٹی کے بڑے تودے کے ساتھ گہری کھائی میں گرنے لگا۔

نہ صرف موٹر سائیکل کے نیچے سے زمین کھسنے لگی بلکہ اوپر پہاڑ سے بھی ایک بڑا تودا گرا اور مٹی و پتھر کا یہ تیز رفتار طوفان نوجوان کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا نیچے گہری کھائی تک لے گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں جائے حادثہ پر موجود افراد کی چیخ و پکار سنی جا سکتی ہے جب کہ نوجوان کو موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے جو پہاڑی مٹی کے تودے کے آگے بے بس نظر آتا ہے۔

تاہم چند لمحوں بعد ہی لینڈ سلائیڈنگ کی شدت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار مٹی کا تودا اب آہستہ آہستہ کھائی جانب بڑھ کر ایک گڑھے کے نزدیک پہنچ کر اس طرح تھم جاتا ہے کہ مٹی کی چٹان بن جاتی ہے۔

یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ نوجوان خوش قسمتی سے بچ جاتا ہے اور اسے خراش تک نہیں آئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نوجوان کو کھائی سے بحفاظت نکالا البتہ موٹر سائیکل تباہ ہوگئی۔

🇮🇳 Absolutely terrifying footage from India shows a biker being swept away as a massive landslide tears down a mountainside after relentless rain in Arunachal Pradesh.

The landslide also blocked the Siji River.

Against all odds, the biker survived without injuries. A miracle…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 29, 2026

سوشل میڈیا صارفین جہاں اس واقعے کو قدرت کا کرشمہ اور دوسری زندگی ملنا قرار دے رہے ہیں وہیں شدید بارشوں میں پہاڑی اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ راستوں پر سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دیا۔

سوشل میڈیا صارفین نے مودی سرکار کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جن کی غفلت اور ناقص کارکردگی کے باعث ہر مون سون میں سیکڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش میں بڑھتے ہوئے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کی ایک وجہ غیر منصوبہ بند جنگلات کی کٹائی، پہاڑوں کی کھدائی اور موسمیاتی تبدیلی بھی ہوسکتی ہے۔

 
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