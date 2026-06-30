تھائی لینڈ: انکلوژر سے 100 کے قریب بندر فرار، تلاش جاری

عملے نے ایک ہزار سے زائد دیگر بندروں کو انکلوثر سے باہر جانے سے روک لیا

ویب ڈیسک July 01, 2026
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تھائی لینڈ میں انکلوژر سے 100 کے قریب بندر فرار ہوگئے جن کی تلاش جاری ہے۔

شہر لوپبُوری میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق حکام کا کہنا تھا کہ منگل کی صبح بندر لوپبُوری میونسیپیلیٹی اینیمل نرسری سے فرار ہو گئے۔ تاہم، عملے نے ایک ہزار سے زائد دیگر بندروں کو انکلوثر سے باہر جانے سے روک لیا۔

شہر کے میئر چمروئن سلاچیپ نے مقامی پولیس اور دیگر اداروں کو ہدایت کی ہے کہ فرار ہونے والے بندروں کو جلد از جلد پکڑا جائے تاکہ وہ شہری آبادی یا املاک کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔

لوپبوری شہر اپنے سالانہ ’منکی بوفے فیسٹیول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ماضی میں یہاں بڑی تعداد میں لمبی دم والے مکاک آزادانہ گھومتے تھے۔ تاہم، 2024 میں ڈیپارٹمنٹ آف نیشنل پارکس، وائلڈ لائف اینڈ پلانٹ کنزرویشن نے تقریباً 2500 بندروں کو پکڑ کر بڑے انکلوژر میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔

یہ اقدام اس وقت کیا گیا تھا جب خوراک کی تلاش میں بندروں کے جارحانہ رویے اور شہریوں کے ساتھ پیش آنے والے متعدد واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔
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