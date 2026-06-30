وفاقی وزارت خزانہ کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کا اثر ملکی تیل کی قیمتوں پر پڑنے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کے دباؤ کو کم اور مجموعی قیمتوں میں استحکام لانےمیں مدد ملے گی۔
وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی اپ ڈیٹ اینڈ آؤٹ لک رپورٹ جاری کردی ہے، جس میں بتایا گیا کہ عالمی تیل کی قیمتوں میں مزیدکمی کا اثر ملکی تیل کی قیمتوں پر بھی پڑنےکی توقع ہے، مہنگائی کے دباؤ کو کم، مجموعی قیمتوں میں استحکام لانےمیں مدد ملے گی۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ جون میں مہنگائی کی شرح 11 سے 12 فیصد رہنے کا تخمینہ ہے، مالی سال 26-2025 میں ملکی معیشت کی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں، مالی سال 26-2025 میں معاشی شرح نمو3.7 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 26-2025 میں گزشتہ 4 برسوں میں جی ڈی پی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی اور معیشت کا حجم 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ بجٹ میں برآمدات پر مبنی معیشت کے اقدامات کیےگئے، ٹیکس گزاروں کو ریلیف فراہم کیا گیا، مالیاتی نظم و ضبط کے اقدامات بھی کیےگئے۔
وفاقی وزارت خزانہ کی رپورٹ میں مالی سال27-2026 میں ملکی معاشی منظر نامہ مزید بہتر ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔