وزیر اعظم کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کےلیے جاری منصوبوں و اقدامات میں تیزی لانے کی ہدایت

شہباز شریف سے چیئرمین بورڈ آف گورنرز قمر رضا اور افضال بھٹی مینجنگ ڈائیریکٹر اورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے ملاقات کی

ویب ڈیسک July 01, 2026
facebook whatsup

وزیرِ اعظم  شہباز شریف سے سید قمر رضا چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور افضال بھٹی مینجنگ ڈائیریکٹر اورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن (OPF) کی ملاقات ہوئی، ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کیلئے فاونڈیشن کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔

وزیرِ اعظم نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر زرمبادلہ میں اپنا اہم حصہ ڈالتے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کیلئے جاری منصوبوں و اقدامات میں مزید تیزی لائی جائے۔

ملاقات میں وزیرِ اعظم کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود اور انکو سہولت فراہم کرنے کیلئے مزید اقدامات کے لائحہ عمل پر بھی بریفنگ دی گئی۔

چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور ایم ڈی او پی ایف نے عالمی امن کیلئے پاکستان کی کاوشوں پر وزیرِ اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ 

وزیرِ اعظم نے او پی ایف کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مزید بہتری کیلئے جامع لائحہ عمل مرتب کرکے پیش کرنے کی ہدایت کی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا

Express News

ناران؛ دریائے کنہار میں ٹک ٹاک بنانے کا شوق سیاحوں کو مہنگا پڑ گیا، ویڈیو وائرل

Express News

چترال لوئر میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، متعدد علاقوں میں نقصان

Express News

حکومت قابلِ تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتی ہے، وزیر تجارت

Express News

مون سون ہوائیں ملک میں داخل، کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سے پشاور پریس کلب کے وفد کی ملاقات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو