’ایران سے جنگ دو دن میں دوبارہ بھڑک سکتی ہے‘، اسرائیلی وزیر دفاع کا دعویٰ

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں

ویب ڈیسک July 01, 2026
facebook whatsup

تل ابیب: اسرائیل کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی دوبارہ کھلی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یہ صورتحال آئندہ دو دن کے اندر بھی پیدا ہوسکتی ہے۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر اسرائیل کو اپنی قومی سلامتی کے خلاف کوئی سنگین خطرہ محسوس ہوا تو وہ کارروائی کے لیے کسی بیرونی منظوری یا اجازت کا انتظار نہیں کرے گا۔

انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حوالے سے خود مختار فیصلے کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اگر ضروری ہوا تو بروقت فوجی کارروائی کی جائے گی۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں، جبکہ خطے میں جنگ بندی اور ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے بھی مختلف سطحوں پر رابطے کیے جا رہے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ کا ایران سے دوبارہ جنگ کے امکانات پر غور کے بعد سفارتی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ

Express News

امریکا ایران مذاکرات پر غیر یقینی، تیل مہنگا، ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ

Express News

امریکا اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات بدستور جاری ہیں، جے ڈی وینس کا بڑا دعویٰ

سیاسی و دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کا یہ مؤقف مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کو مزید حساس بنا سکتا ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی کئی مرتبہ براہ راست فوجی کارروائیوں تک پہنچ چکی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دن خطے کی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو مشرق وسطیٰ ایک مرتبہ پھر وسیع پیمانے پر فوجی کشیدگی کی طرف جا سکتا ہے، جس کے اثرات عالمی توانائی کی منڈیوں، بحری تجارت اور علاقائی سلامتی پر بھی مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔

دوسری جانب اس بیان پر ایران یا امریکی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹرمپ کا ایران سے دوبارہ جنگ کے امکانات پر غور کے بعد سفارتی راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ

Express News

آپریشن سندور پر مودی حکومت کی غلط بیانی بے نقاب، اپوزیشن اور سابق فوجی قیادت کا شدید غصہ

Express News

وینزویلا زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 2 ہزار سے تجاوز، ہزاروں افراد کا ملبے تلے دبنے کا خدشہ

Express News

بھارتی ریاست گجرات میں مزید مساجد اورمزارات مسمار،مودی حکومت مسلمان مخالف ایجنڈے پرقائم

Express News

بھارتی نیوز چینلز ہیک ہونے کا دعویٰ، نشریات کے دوران پاکستانی قومی ترانہ چلنے لگا

Express News

آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو