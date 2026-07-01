نئے بجٹ پر عملدرآمد شروع، ماہانہ آمدن پر ٹیکس کی شرح برقرار

وفاقی بجٹ میں سالانہ 50 کروڑ روپے سے کم آمدنی والوں پر سپر ٹیکس ختم کردیا گیا ہے

ارشاد انصاری July 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ نئے مالی سال 27-2026 کے وفاقی بجٹ پر عمل درآمد شروع ہوگیا ہے، جس کے تحت ماہانہ ایک لاکھ 83 ہزار یا سالانہ 22 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار ہے جبکہ سالانہ 50 کروڑ روپے سے کم آمدنی والوں پر سپر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق نئے وفاقی بجٹ پر عمل درآمد شروع ہوگیا ہے اور ماہانہ ایک لاکھ 83 ہزار یا سالانہ 22 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی شرح برقرار ہے۔

نئے بجٹ میں 50 کروڑ سالانہ آمدنی پر سپر ٹیکس ختم کردیا گیا ہے، اس سے پہلے 50 کروڑ روپے آمدن پر ایک سے ساڑھے 7 فیصد تک سپر ٹیکس لاگو تھا۔

اسی طرح 50 کروڑ سے زائد آمدن والے افراد یا کمپنیوں پر اب 8 فیصد سپر ٹیکس لاگو ہوگا، اس سے پہلے 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 10 فیصد تھی، 15 کروڑ روپے سے زیادہ سالانہ آمدن والے بعض افراد اور کمپنیوں پر 10 فیصد سپرٹیکس برقرار رکھا گیا ہے۔

وفاقی حکومت کی جانب سے بینکنگ اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں پر 10 فیصد اور کھاد کی فروخت سے آمدن حاصل کرنے والوں پر 10 فیصد سپر ٹیکس برقرار ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں نمایاں پیش رفت، سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط

Express News

ایف بی آر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام

Express News

ایف بی آر دو مرتبہ نظرثانی کے بعد ٹیکس وصولی کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب

Express News

پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا امکان، وزارت خزانہ کی رپورٹ جاری

Express News

ایران سے درآمد کی اجازت ملنے پر ایل پی جی کی قیمت میں مزید بڑی کمی کا امکان

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل کمی، فی تولہ نرخ کیا ہوگئے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو