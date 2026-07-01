کراچی کے علاقے کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں رشیدیہ مسجد کے قریب ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا جبکہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔
پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت عباس جمال کے نام سے ہوئی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلح ڈاکو نوجوان سے موٹرسائیکل چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم اس نے مزاحمت کی۔
مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں عباس جمال موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
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کورنگی صنعتی ایریا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے اور اس کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔