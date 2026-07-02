ہماری توجہ ہاکی کے سب سے بڑے ایونٹ ورلڈکپ پر مرکوز ہے، صدر ایف آئی ایچ

میگا ایونٹ میں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین پلیٹ فارم ملے گا

محمد یوسف انجم July 02, 2026
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انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (آئی ایچ ایف) کے صدر طیب اکرام نے کہا ہے کہ اب ہماری توجہ ایف آئی ایچ کیلنڈر کے سب سے بڑے ایونٹ ورلڈکپ پر مرکوز ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (آئی ایچ ایف) کی جانب سے پرو ہاکی لیگ میں شریک ممالک کا دو روزہ اجلاس ہوا۔

ایف آئی ایچ کے صدر طیب اکرام نے اجلاس کو بہت متاثر کن اور نتیجہ خیز قراردیتے ہوئے آئی او سی کے فٹ فار ڈی فیوچر پروگرام کی اہمیت اور عالمی سطح پر کھیل کے وقار کو بلند کرنے میں ہر قومی ایسوسی ایشنز کے اہم کردار پر زور دیا۔

طیب اکرام کا موقف تھا کہ کھیل کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے سے آئی او سی کے طویل مدتی ویژن میں ہاکی کے تعاون کو بھی مزید مضبوط بناتے ہیں۔

طیب اکرام نے خطاب میں کہا کہ ایف ٓآئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے زبردست سیزن، نیشنز کپ ٹورنامنٹس کے کامیاب انعقاد کے بعد اب ہماری توجہ ایف آئی ایچ کیلنڈر کے سب سے بڑے ایونٹ ہاکی ورلڈکپ پر مرکوز ہوگئی ہے، جس کے آغاز میں پچاس دن سے بھی کم وقت باقی ہیں۔

میگا ایونٹ میں خواتین اور مردوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بہترین پلیٹ فارم مل رہا ہے۔

ورلڈکپ کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، آئیے مل کر، کندھے سے کندھا ملاکر کھیل کی ترقی اور اسے مزید بلندیوں تک لے جانےکے لیے کام کریں۔

ایف آئی ایچ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس طاہر زمان نے کی۔
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