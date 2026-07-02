گوجرانوالہ میں 4 سالہ بچی کو گھر والوں نے جادو کے چکر میں زندہ جلاکر مار ڈالا

پولیس نے حقیقی ماں، بہن اور دو بھائیوں کو گرفتار کرلیا، جن کے شبے میں گھر والوں نے بچی کو آگ لگائی تھی

اسٹاف رپورٹر July 02, 2026
facebook whatsup

پنجاب کے علاقے گوجرانوالہ میں کالے جادو اور جن کے چکر میں ماں اور بہن بھائیوں نے ملکر 4 سالہ بچی کو مبینہ طور پر زندہ جلاکر مار ڈالا۔

تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ کے تھانہ اروپ میں 4 سالہ بچی کو زندہ جلانے کی لرزہ خیز واردات ہوئی جس میں حقیقی ماں، دو بھائی اور بہن ملوث تھے۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں حقیقی والدہ لبنیٰ بی بی، بھائی حسیب، منیب اور بہن مزمل بی بی شامل ہیں۔ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے کالا جادو اور جن کے شبہ میں اپنی ہی بچی کو آگ لگائی۔

سی پی او گوجرانوالہ نے فوری نوٹس لیا جس پر پولیس نے تمام ملزمان کو صرف 4 گھنٹوں میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کرلیا۔

مزید پڑھیں

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ کی کمزور حریف گھانا کیخلاف خراب کارکردگی، ’کالا جادو‘ اثر کر گیا؟

Express News

مدد کیلئے شیاطین کو بلانے والی جادوئی منتر لکھی قدیم تختی دریافت

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا کے شائق کی اسٹیڈیم میں مبینہ طور پر کالا جادو کرنے کی ویڈیو وائرل

پولیس کے مطابق گرفتاری کے دوران ملزمان نے پولیس ٹیم سے مزاحمت کی، تاہم چاروں کو قابو کر لیا گیا۔

سی پی او نے ایس پی سول لائن کی زیرِ نگرانی انکوائری ٹیم تشکیل دیتے ہوئے تمام پہلوؤں پر میرٹ کے مطابق تفتیش کی ہدایت کردی۔

سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کہا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں گی جبکہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے مضبوط چالان اور تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور اور مانچسٹر کے مابین پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کا آغاز

Express News

کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے نئی پیشگوئی کر دی

Express News

بھارتی چینل سن ٹی وی نیٹ ورک بھی ہیک، اسکرین پر پاکستانی پرچم کا بینر چلا دیا گیا

Express News

سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی، حادثہ کیسے پیش آیا؟

Express News

پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریکارڈ ٹیکس وصولی، 367 ارب روپے سے زائد محصولات جمع

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ کا اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1.163 ارب روپے مالیت کا سامان ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو