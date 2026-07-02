جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر آن لائن ٹیکسی چلانے والا ملزم گرفتار

ملزم کو لاہور کے علاقے گلبرگ سے گرفتار کیا گیا، مقدمہ درج

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر آن لائن ٹیکسی چلانے والے ملزم کو لاہور پولیس نے گرفتار کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے علاقے گلبرگ میں پولیس نے پرائیویٹ گاڑی پر غیر قانونی طور پر گرین نمبر پلیٹس لگاکر آن لائن ٹیکسی چلانے والے ملزم کو پکڑ لیا۔

پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت روحیل کے نام سے ہوئی، جو گاڑی میں سبز سرکاری نمبر پلیٹ لگا کر اس کو آن لائن ٹیکسی کیلیے استعمال کررہا تھا۔

ڈی ایس پی ٹریفک محمد عمر نے کہا کہ ملزم کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔

سٹی ٹریفک پولیس آفیسر لاہور نے کہا کہ جعل سازی کو روکنے کےلئے تمام آن لائن ٹیکسی سروسز اور رکشوں پر سی ایم QR پینک بٹن نصب کئے جارہے ہیں۔ پینک بٹن کی تنصیب سے عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جارہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ قانون سے بچنے کے لیے شناخت چھپانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور اور مانچسٹر کے مابین پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کا آغاز

Express News

کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے نئی پیشگوئی کر دی

Express News

بھارتی چینل سن ٹی وی نیٹ ورک بھی ہیک، اسکرین پر پاکستانی پرچم کا بینر چلا دیا گیا

Express News

سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی، حادثہ کیسے پیش آیا؟

Express News

پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریکارڈ ٹیکس وصولی، 367 ارب روپے سے زائد محصولات جمع

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ کا اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1.163 ارب روپے مالیت کا سامان ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو