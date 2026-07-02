کراچی میں ریس لگاتی بس کی موٹرسائیکل سوار کو ٹکر، خاتون جاں بحق

حادثے میں 35 سالہ دانش نامی شخص زخمی ہوا

منور خان July 03, 2026
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فوٹو فائل

شہر قائد کے علاقے ناظم آباد فلائی اوور انکوائری آفس کے قریب ریس لگاتی منی بسوں نے موٹر سائیکل پر سوار خاتون کی جان لے جبکہ ایک شخص زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق شہر قائد کے ضلع وسطی کے علاقے ناظم آباد فلائی اوور انکوائری آفس کے قریب ریس لگاتی دو بسوں میں سے ایک نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مار کر کچل دیا۔

حادثے میں خاتون موقع پر جاں بحق ہوئی جس کی شناخت چالیس سالہ شفق کے نام سے ہوئی جبکہ 35 سالہ دانش نامی شہری زخمی ہوا۔ 

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حادثے کے بعد ریسکیو رضاکاروں نے لاش اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کردیا۔

 اس حوالے سے ایس ایچ او گلبہار راؤ اسلم نے بتایا کہ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ 2 منی بسوں کے ڈرائیور ریس لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد زد میں آگئے جس کے باعث حادثہ پیش آیا ہے تاہم پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔
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