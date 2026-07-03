آزاد جموں و کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا گمراہ کن بیانیہ مسترد کردیا

آزاد جموں و کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیہ کو مسترد کر دیا۔
آزاد جموں و کشمیر کی تاجر برادری نے کالعدم انتشاری کمیٹی کی ہڑتال کی کال کو مسترد کرکے دوٹوک پیغام دیا ہے۔
آزاد جموں و کشمیرکی تاجر برادری کا کہنا تھا کہ دشمن معرکہ حق کی ہزیمت کا بدلہ لینے کیلئے مختلف حربے آزما رہا ہے اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حالیہ انتشاراسی کا نتیجہ ہے، چند شرپسندوں کی کوششوں کے باوجود آزاد جموں وکشمیر کے عوام ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔
تاجر برادری نے کہا کہ ہم نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دباؤ کے باوجود اپنے کاروباراور دکانیں کھلی رکھی ہیں، انتشار کمیٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں خوف ودہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔
آزاد کشمیر کےغیورعوام اور تاجروں نے انتشار کمیٹی کی ہر مذموم سازش کوناکام بناتے ہوئے کاروبار معمول کے مطابق کھلے رکھے ہوئے ہیں۔
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