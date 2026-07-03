امریکا نے مشرقِ وسطیٰ میں فوجی طاقت بڑھا دی، نئے جنگی جہاز اور ہزاروں میرینز تعینات

واشنگٹن: امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ دوسرا میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ لے جانے والے بحری جہاز اس وقت مشرقِ وسطیٰ میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جس کے بعد خطے میں امریکی فوجی موجودگی مزید مضبوط ہو گئی ہے۔
سینٹکام نے اپنے بیان میں کہا کہ باکسر ایمفیبیئس ریڈی گروپ اور اس کے ساتھ موجود 11واں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ معمول کے طے شدہ مشن کے تحت مشرقِ وسطیٰ میں تعینات کیے گئے ہیں۔
امریکی حکام کے مطابق ایک میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ میں عموماً دو ہزار سے زائد میرین اہلکار شامل ہوتے ہیں، جو زمینی، بحری اور فضائی کارروائیاں انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہنگامی حالات میں فوری ردعمل دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
باکسر ایمفیبیئس ریڈی گروپ میں یو ایس ایس باکسر، یو ایس ایس پورٹ لینڈ اور یو ایس ایس کام اسٹاک شامل ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق یو ایس ایس پورٹ لینڈ حال ہی میں مشرقِ وسطیٰ پہنچی ہے جبکہ یو ایس ایس کام اسٹاک مئی سے خطے میں موجود ہے۔
یہ نئی تعیناتی پہلے سے موجود یو ایس ایس ٹرپولی، اس کے ہمراہ جنگی جہازوں اور میرین فورس کے ساتھ مل کر خطے میں امریکی بحری اور عسکری موجودگی کو مزید تقویت دے گی۔ یو ایس ایس ٹرپولی مارچ کے آخر سے مشرقِ وسطیٰ میں تعینات ہے۔
دفاعی مبصرین کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، سمندری راستوں کے تحفظ اور علاقائی سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر امریکا اپنی فوجی موجودگی کو برقرار رکھنے اور مضبوط بنانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔
https://x.com/USNavy/status/2072666696440074280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2072666696440074280%7Ctwgr%5E14cd02697cdf40d543267218a8e2a411ffb29421%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgulfnews.com%2Fworld%2Fmena%2Firan-prepares-for-mass-funeral-of-slain-supreme-leader-amid-us-security-row-1.500595299
امریکی حکام نے اس تعیناتی کو معمول کے آپریشنل شیڈول کا حصہ قرار دیا ہے، تاہم خطے میں جاری سیاسی اور سکیورٹی صورتحال کے باعث اس اقدام کو عالمی سطح پر اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔