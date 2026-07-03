کراچی؛ تحفظ ناموسِ رسالت مارچ کے باعث ایم اے جناح روڈ، متبادل راستوں کی تفصیلات سامنے آگئی

ٹریفک پولیس نے شہریوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

کراچی میں نمازِ جمعہ کے بعد تحفظ ناموسِ رسالت مارچ کے باعث نمائش چورنگی سے تبت سینٹر تک ایم اے جناح روڈ بند رہے گا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہری متبادل راستے استعمال کریں، ایم اے جناح روڈ پر ٹریفک کے دباؤ سے بچنے کے لیے سولجر بازار اور بنوری سگنل سے پی پی چورنگی کا راستہ اختیار کریں۔ شارع فیصل اور شارع قائدین سے آنے والی ٹریفک کو سوسائٹی لائٹ اور پریڈی اسٹریٹ کے ذریعے منزل کی جانب بھیجا جائے گا۔

پریڈی اسٹریٹ اور ریگل چوک تبت سینٹر جانے والی ٹریفک پریڈی چوک اور صدر دواخانہ سے پی پی چورنگی کی جانب جا سکے گی۔ فریسکو اور عید گاہ چوک سے تبت سینٹر جانے والی ٹریفک کو سعید منزل، جوبلی چورنگی اور آغا خان سوم روڈ سے کسٹمز، سولجر بازار یا جوبلی چورنگی بھیجا جائے گا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق داؤد پوتا روڈ سے آنے والی ٹریفک کو پریڈی چوک سے صدر تھانہ اور پی پی چورنگی کی طرف موڑا جائے گا، آغا خان سوئم روڈ اور گارڈن سے آنے والی ٹریفک کو بہادر یار جنگ روڈ اور سولجر بازار کے راستے گرومندر کی جانب بھیجا جائے گا۔

ٹریفک پولیس نے شہریوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو