وی آئی پی تقریب میں ہنگامہ، نیتن یاہو کی اہلیہ نے شوہر اور عملے کو آڑے ہاتھوں لے لیا

وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو خاموشی سے ان کی بات سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں مکابیہ گیمز کی افتتاحی تقریب کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں اسرائیلی وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو کی اہلیہ سارا نیتن یاہو اپنے شوہر اور ان کے عملے سے برہمی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں۔

اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ٹیڈی اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کے دوران پیش آیا، جہاں وی آئی پی حصے میں داخلے کے انتظامات پر سارا نیتن یاہو ناراض ہو گئیں۔

رپورٹس کے مطابق وی آئی پی سیکشن کی جانب جاتے ہوئے ہجوم کے باعث کسی شخص کا پاؤں ان کے پاؤں پر آ گیا، جس پر وہ شدید برہم ہوئیں۔ بعد ازاں وہ وی آئی پی لاؤنج میں پہنچیں، جہاں وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کا عملہ موجود تھا۔

اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ سارا نیتن یاہو نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنے شوہر سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے عملے سے بھی شکایت کی کہ انہیں بہتر رہنمائی اور سہولت فراہم کی جانی چاہیے تھی۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا نیتن یاہو غصے میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو خاموشی سے ان کی بات سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

اسرائیلی صحافیوں اور عینی شاہدین کے مطابق اسٹیڈیم میں داخلے کے دوران ہجوم اور بدانتظامی کے باعث سیکیورٹی اور رہنمائی کے انتظامات توقعات کے مطابق نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔

https://x.com/RT_com/status/2072661987516112936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2072661987516112936%7Ctwgr%5Eab268573c9b895cf42311936861891053122814d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aaj.tv%2Fnews%2F30507219

رپورٹس کے مطابق سارا نیتن یاہو کئی منٹ تک اپنی شکایات کا اظہار کرتی رہیں، جبکہ منظرِ عام پر آنے والی ویڈیو واقعے کے آخری حصے کی ہے، جب حالات نسبتاً معمول پر آ چکے تھے۔

اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس پر مختلف نوعیت کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جنگ بندی مذاکرات روکنے کیلئے عراقچی اور قالیباف کو قتل کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب

Express News

یوکرینی ارب پتی کے گھر پارسل بم دھماکے میں خاتون ملوث نکلی

Express News

ٹرمپ کی نئی اے آئی ویڈیو پوسٹ، خود کو ڈاکٹر اور مخالفین کو مریض بنا کر پیش کر دیا

Express News

پیرو میں تباہ کُن پارشوں کی پیشگوئی، نصف ملک میں 60 روزہ ایمرجنسی نافذ

Express News

علی خامنہ ای کی آخری رسومات سے پہلے تہران قلعہ بن گیا، سخت ترین سکیورٹی نافذ

Express News

چین سے آزادی چاہیے، تبتی شہری کی اقوام متحدہ ہیڈکوارٹر کے سامنے خودسوزی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو