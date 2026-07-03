وی آئی پی تقریب میں ہنگامہ، نیتن یاہو کی اہلیہ نے شوہر اور عملے کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اسرائیل کے دارالحکومت یروشلم میں مکابیہ گیمز کی افتتاحی تقریب کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں اسرائیلی وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو کی اہلیہ سارا نیتن یاہو اپنے شوہر اور ان کے عملے سے برہمی کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہیں۔
اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ٹیڈی اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کے دوران پیش آیا، جہاں وی آئی پی حصے میں داخلے کے انتظامات پر سارا نیتن یاہو ناراض ہو گئیں۔
رپورٹس کے مطابق وی آئی پی سیکشن کی جانب جاتے ہوئے ہجوم کے باعث کسی شخص کا پاؤں ان کے پاؤں پر آ گیا، جس پر وہ شدید برہم ہوئیں۔ بعد ازاں وہ وی آئی پی لاؤنج میں پہنچیں، جہاں وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو اور ان کا عملہ موجود تھا۔
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ سارا نیتن یاہو نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنے شوہر سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے عملے سے بھی شکایت کی کہ انہیں بہتر رہنمائی اور سہولت فراہم کی جانی چاہیے تھی۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارا نیتن یاہو غصے میں ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ وزیرِاعظم بنجمن نیتن یاہو خاموشی سے ان کی بات سنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اسرائیلی صحافیوں اور عینی شاہدین کے مطابق اسٹیڈیم میں داخلے کے دوران ہجوم اور بدانتظامی کے باعث سیکیورٹی اور رہنمائی کے انتظامات توقعات کے مطابق نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔
https://x.com/RT_com/status/2072661987516112936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2072661987516112936%7Ctwgr%5Eab268573c9b895cf42311936861891053122814d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aaj.tv%2Fnews%2F30507219
رپورٹس کے مطابق سارا نیتن یاہو کئی منٹ تک اپنی شکایات کا اظہار کرتی رہیں، جبکہ منظرِ عام پر آنے والی ویڈیو واقعے کے آخری حصے کی ہے، جب حالات نسبتاً معمول پر آ چکے تھے۔
اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس پر مختلف نوعیت کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔