اسلام آباد میں پولیس اہلکار بن کر پمز اسپتال آنے والوں کو لوٹنے والے گرفتار

اسلام آباد:
وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کو لوٹنے والے جعلی پولیس اہلکاروں کو اصلی پولیس والوں نے گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد پولیس نے چند ملزمان کو پکڑا ہے جو جعلی پولیس اہلکار بن کر پمز اسپتال آنے والے پریشان حال لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور اسلحہ کی نوک پر لوٹتے تھے۔
ملزمان کو تھانہ کراچی کمپنی پولیس نے گرفتار کیا ہے، ملزمان اسی طرح کی وارداتوں میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں۔
گرفتار ملزمان کے قبضے سےلاکھوں روپے نقدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور وائرلیس سیٹ برآمد ہوا ہے، ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کرلیا ہے۔