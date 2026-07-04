پاکستان کو دہشتگرد حملوں کیخلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، امریکی محکمہ خارجہ

پاکستان کے عوام نے دہشتگردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں، ترجمان

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد حملوں کیخلاف اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔

بین الاقوامی نیوزایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ  نے کہا ہے کہ امریکا پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کیخلاف اس کے حق دفاع  میں کی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔

ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام نے دہشتگردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔

واضح رہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے  ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔

 اس سے قبل بھی امریکا پاکستان کو دہشتگردی کیخلاف جنگ میں اہم شراکت دار قراردے چکا ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل مائیکل کوریلا دہشتگردی کیخلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت اور انسدادِ دہشتگردی کی کوششوں کی کھل کر تعریف کر چکے ہیں۔

عالمی ماہرین کے مطابق کراچی میں رینجزتنصیبات پر حالیہ دہشتگردی کے علاوہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردی کیلئے افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے، پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کابیان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے موقف کو تقویت دیتا ہے، آپریشن غضب للحق کے تحت فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے کیلئے افواج پاکستان کاعزم غیرمتزلزل ہے۔

پاکستان کے حقِ دفاع کی عالمی حمایت اور دہشتگردوں کی حمایت اورسرپرستی پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار ہوگئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو