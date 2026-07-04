آزاد کشمیر انتخابات : استحکام پاکستان پارٹی کا امیدواروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ

ذرائع کے مطابق پارٹی کے انتخابی بورڈ نے تقریباً 30 حلقوں کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل دے دی ہے

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں استحکام پاکستان پارٹی نے آج امیدواروں میں پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق پارٹی کے انتخابی بورڈ نے تقریباً 30 حلقوں کے لیے امیدواروں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان امیدواروں میں ٹکٹ تقسیم کریں گے، جبکہ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر اور پارٹی رہنما سردار تنویر الیاس بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں آزاد کشمیر اور مہاجرین کی نشستوں سمیت تقریباً 30 حلقوں میں پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔

ذرائع کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی بعض حلقوں میں دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد بھی کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ (ق) سے مختلف نشستوں پر بات چیت جاری ہے۔

پارٹی کی حکمت عملی آزاد کشمیر میں زیادہ سے زیادہ نشستوں پر انتخاب لڑنے کی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو