پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

کسی بھی صوبے، علاقے یا شہر سے امیدوار درخواست دے سکتے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی

ویب ڈیسک July 04, 2026
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پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے ایک طویل انتظار کے بعد شاندار موقع آ گیا ہے، اسلام آباد پولیس نے 1,712 آسامیوں پر بھرتیوں کا اعلان کردیا۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ اگر آپ میں پاکستان کی خدمت کا جذبہ، ہمت اور دیانت کے ساتھ کرنے کا عزم ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔

انکا کہنا تھا کہ ملک کے کسی بھی صوبے، علاقے یا شہر سے امیدوار درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ ٹیسٹ آپ کے قریبی علاقوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ صرف 4 دن باقی ہیں، اس سنہری موقع کو ضائع نہ کریں۔

محسن نقوی نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا کہ اسلام آباد پولیس میں بھرتی کا واحد معیار میرٹ ہوگا۔ کسی بھی قسم کی سفارش یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش فوری نااہلی کا باعث بنے گی۔

https://x.com/MohsinnaqviC42/status/2073190310902202565
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