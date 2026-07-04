جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے ترجمان اسلم غوری نے پیٹرول کی قیمت فوری طور پر کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مافیاز حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلسل عوام کا خون چوس رہے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی مارکیٹ سے مہنگا فروخت کرنا بدترین ظلم ہے۔
ترجمان جمعیت علمائے اسلام اسلم غوری نے کہا کہ شوگر مافیا، ٹیکسٹائل مافیا کے بعد اب پیٹرول مافیا اور حکومتی گٹھ جوڑ نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مافیاز حکمرانوں کے ساتھ مل کر مسلسل عوام کا خون چوس رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی مارکیٹ کی قیمتوں سے زیادہ فروخت کرنا بدترین ظلم ہے۔
اسلم غوری نے کہا کہ حکمرانوں کے ایسے ہی ظالمانہ فیصلوں سے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، نااہل حکمرانوں کے ایسے ہی کارنامے قوموں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔
ترجمان جمعیت علمائے اسلام نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں فوری طور پر کم کی جائیں، مافیا کے پیٹ بھرنے کے لیے عوام کے جیب پر ڈاکا نہ ڈالا جائے۔