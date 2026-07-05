اسلام آباد: لڑکی کو زبردستی کار میں بٹھانےسے منع کرنے پر پاک فضائیہ کے افسر کو فائرنگ کرکے قتل کردیا

پولیس ذرائع نے کہا کہ  نامعلوم ملزم جواں سالہ لڑکی کو اپنی کار میں زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا

افتخار چوہدری July 05, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد کے شاہین چوک میں لڑکی زبردستی کار میں بٹھانے سے منع کرنے پر مسلح ملزم نے پاک فضائیہ کے افسر کوگولی ماردی۔

پولیس ذرائع نے کہا کہ  نامعلوم ملزم جواں سالہ لڑکی کو اپنی کارمیں زبردستی بٹھانےکی کوشش کررہا تھا،  راہ جاتے فضائیہ کے آفیسر جسکی شناخت عاصم طارق کے نام سے ہوئی نے ملزم کوروکا، ملزم نے اسی دوران پاک فضائیہ کے آفیسر پر فائرنگ کردی۔

ذرائع  کے مطابق پاک فضائیہ کا آفیسر جاں بحق ہوگیا، ملزم موقع سے کار میں سوار ہوکر فرار ہوگیا، لڑکی کوپولیس نے حراست میں لے لیا جسکی شناخت نمرا کے نام سے بتائی گئی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ  معاملہ کی اعلی سطح پر تحقیقات شروع کردی گئی، فرار ملزم کی گرفتار کےلیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان؛ موٹروے پولیس کی بڑی کارروائی، گندم کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

Express News

کراچی: پولیس نے مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی

Express News

لاہور میں اسموگ تدارک مہم؛ ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

Express News

لاہور: رکھ خانپور کی جھیلوں پر مزید 23 نایاب فلیمنگوز کا بسیرا، تعداد 43 ہو گئی

Express News

کراچی: ڈی ایچ اے فیز 6 خیابان راحت میں ٹینکر الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق

Express News

آزاد جموں و کشمیر بھر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 5 جولائی کی کال مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو