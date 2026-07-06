فیفا ورلڈکپ: میکسیکو کو ازٹیکا اسٹیڈیم میں تاریخی شکست، انگلینڈ کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

انگلینڈ نے میکسیکو کے خلاف ازٹیکا اسٹیڈیم میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنسنی خیز فتح اپنے نام کرلی اور ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنالی۔
شدید بارش اور طوفان کے باعث میچ ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا تاہم تھامس ٹوچل کی ٹیم نے پراعتماد انداز اپنایا۔
پہلے ہاف کے اختتام سے قبل جوڈ بیلنگھم نے صرف 98 سیکنڈ کے اندر دو گول کرکے انگلینڈ کو مضبوط برتری دلائی۔
اگرچہ جولین کوئنونیس نے وقفے سے قبل ایک گول کرکے میکسیکو کی امیدیں برقرار رکھیں لیکن انگلینڈ نے کھیل پر اپنی گرفت قائم رکھی۔
دوسرے ہاف کے آغاز میں جیرل کوانسا کو ریڈ کارڈ دکھائے جانے کے بعد انگلینڈ کو دس کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑا جس سے میزبان ٹیم کو دباؤ بڑھانے کا موقع ملا۔
اس دوران گول کیپر جارڈن پِکفورڈ نے کئی اہم بچاؤ کرکے ٹیم کو سہارا دیا۔
بعد ازاں انتھونی گورڈن پر فاؤل کے نتیجے میں ملنے والی پنالٹی پر ہیری کین نے گول کرکے برتری دوبارہ دو گول کر دی تاہم بعد میں انہی کی غلطی سے میکسیکو کو بھی پنالٹی ملی جس پر راؤل خیمنیز نے اسکور کیا۔
اختتامی لمحات میں میکسیکو نے بھرپور دباؤ ڈالا لیکن ٹوچل نے دفاع مضبوط کرنے کے لیے تبدیلیاں کیں اور انگلینڈ نے 11 منٹ کے اضافی وقت کا کامیابی سے مقابلہ کرتے ہوئے یادگار فتح حاصل کرلی۔
کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا جہاں شائقین ہیری کین اور ایرلنگ ہالینڈ کے درمیان دلچسپ مقابلہ دیکھ سکیں گے۔