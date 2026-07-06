ایمریٹس ایئرلائن کے مسافروں نے گزشتہ ایک سال کے دوران 6 کروڑ 40 لاکھ سے زائد پریمیم چاکلیٹس سے لطف اٹھایا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 40 لاکھ زیادہ ہیں۔
ایئرلائن کے مطابق مسافروں کے لیے سالانہ تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ چاکلیٹ ڈیزرٹس بھی تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں اکانومی، پریمیم اکانومی، بزنس اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کو پیش کیا جاتا ہے۔
ایمریٹس کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال دنیا بھر میں اپنی پروازوں کے لیے معروف سپلائرز سے تقریباً 7 لاکھ 50 ہزار کلو گرام پریمیم چاکلیٹس طیاروں میں لوڈ کرتی ہے جبکہ مختلف چاکلیٹ ڈیزرٹس کی تیاری کے لیے مزید 2 لاکھ 60 ہزار کلوگرام چاکلیٹ استعمال کی جاتی ہے۔
ایئرلائن کے مطابق چاکلیٹ کی مجموعی کھپت میں سال بہ سال تقریباً پانچ فی صد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ مسافروں میں بالخصوص کوکو پر مشتمل ڈارک چاکلیٹ کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
ذائقوں کے حوالے سے سالٹڈ کیریمل اب بھی مسافروں کی پسندیدہ چوائس ہے۔ تاہم، مختلف خطوں کے مطابق چاکلیٹ کے امتزاج بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ جانے والی پروازوں میں پستہ چاکلیٹ کے ساتھ مقبول انتخاب ہے، جبکہ ایشیائی روٹس پر یوزو، ماچا اور اشنکٹبندیی پھلوں کے ساتھ چاکلیٹ پیش کی جاتی ہے۔
اسی طرح بحیرہ روم کے روٹس پر بیریز اور اسٹون فروٹس کے ساتھ تیار کردہ چاکلیٹ ڈیزرٹس مسافروں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔