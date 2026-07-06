پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہانیہ عامر نے سوشل میڈیا پر اپنی نئی تصویر شیئر کی ہے، جس میں ان کا منفرد ہیئر اسٹائل مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ تصویر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے ان کے نئے انداز کا موازنہ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کے مشہور کردار سے کرنا شروع کر دیا۔
ہانیہ عامر نے اپنی تازہ سیلفی میں سینٹر پارٹنگ کے ساتھ جبڑے تک لمبے بال اور چہرے کے دونوں جانب لمبی لٹوں والا نیا ہیئر اسٹائل اپنایا ہے۔ ان کے اس انداز نے کئی مداحوں کو سلمان خان کی 2003ء میں ریلیز ہونے والی فلم ’تیرے نام‘ میں ان کے کردار رادھے موہن کے مشہور ہیئر اسٹائل کی یاد دلا دی۔
تصویر وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ متعدد افراد نے ہانیہ عامر کے نئے لک اور سلمان خان کے ’تیرے نام‘ والے انداز کے درمیان مماثلت کی نشاندہی کی، جبکہ بعض صارفین نے اس تبدیلی کو منفرد اور دلکش قرار دیا۔
واضح رہے کہ فلم ’تیرے نام‘ میں سلمان خان کا سینٹر پارٹڈ ہیئر اسٹائل اپنے دور کے مقبول ترین اندازوں میں شمار ہوتا تھا، جسے برصغیر بھر میں لاکھوں نوجوانوں نے اپنایا تھا اور یہ فلم کی پہچان بن گیا تھا۔
ہانیہ عامر کا شمار پاکستان کی صفِ اول کی اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ وہ متعدد کامیاب ڈراموں اور فلموں میں اپنی اداکاری کے باعث مقبولیت حاصل کر چکی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی بڑی تعداد میں مداح موجود ہیں، جو ان کے نئے انداز اور سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔