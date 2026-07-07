کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام ہوگیا جب کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ نے کارروائی میں 2 دہشت گرد گرفتار کرلیے۔
سی ٹی ڈی حکام نے کہا کہ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم بی ایل اے سے ہے، گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر بن شامل ہیں، ملزمان (BLA) کے کیمپس سے تربیت یافتہ ہیں، ملزمان نے ریکی اور کمیونیکشن کی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے۔
گرفتار ملزمان دہشتگرد تنظیم کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیرزیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے، ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات اپنی تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔
گرفتار ملزمان حساس تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کا نیٹ ورک بنانے کے لیے بھی سرگرم تھے، ملزمان سے 4 کلو گرامبارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈ،بال بیرنگ برآمد کیا گیا۔
ملزمان کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کرلیا گیا، ملزمان سے مذید تحقیقات کی جارہی ہے، سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے مذید ٹیمیں تشکیل دیدی ہیں جو ملزمان سے تحقیقات کے بعد مذید کارروائی عمل میں لائیں گی۔