قبائلی علاقے میں پہلی مرتبہ خاتون جرگہ کی ممبر منتخب

رضیہ محسود خواتین کے مسائل اور کمیونٹی ایشوز پر کام کریں گی

ویب ڈیسک July 07, 2026
facebook whatsup
پشاور:

جنوبی وزیرستان اپر میں پہلی بار ایک خاتون کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل (ڈی آر سی) کا رکن مقرر کر دیا گیا ہے، جسے علاقے میں خواتین کی نمائندگی اور انصاف تک ان کی رسائی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

سماجی کارکن رضیہ محسود کی تقرری نے قبائلی اضلاع میں خواتین کے کردار سے متعلق ایک مثبت مثال قائم کی ہے۔

علاقائی پولیس آفیسر (آر پی او) ڈیرہ اسماعیل خان ریجن کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق، ضلع پولیس آفیسر (ڈی پی او) جنوبی وزیرستان اپر ارشد خان کی سفارش پر 17 رکنی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل تشکیل دی گئی، جس میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو بھی شامل کیا گیا ہے۔

مقامی سماجی اور قبائلی حلقوں کا کہنا ہے کہ رضیہ محسود کی شمولیت خواتین سے متعلق تنازعات کے بہتر اور مؤثر حل، ان کے مسائل کی بروقت نشاندہی اور انصاف کے عمل میں ان کی آسان رسائی کے لیے معاون ثابت ہوگی۔

ان کے مطابق یہ اقدام خواتین کے اعتماد میں اضافے کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی کے عمل میں ان کی شمولیت کو بھی مضبوط بنائے گا۔

عوامی، سماجی اور قبائلی شخصیات نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف جنوبی وزیرستان اپر بلکہ پورے وزیرستان میں صنفی شمولیت کے فروغ اور خواتین کی سماجی و انتظامی میدانوں میں مؤثر نمائندگی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو