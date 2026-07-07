26 نومبر احتجاج کیس؛ علیمہ خان کے صفائی گواہ پر سرکاری وکیل کا اعتراض

عدالت نے پراسیکیوشن کی اعتراضی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیے

ویب ڈیسک July 07, 2026
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فوٹو: فائل
اسلام آباد:

انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج سے متعلق مقدمے میں علیمہ خان کے خلاف کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ دورانِ سماعت علیمہ خان کی جانب سے فتح اللہ کو بطور صفائی گواہ پیش کیا گیا، تاہم سرکاری وکیل نے صفائی گواہ پر اعتراض اٹھا دیا۔

عدالت نے پراسیکیوشن کی اعتراضی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے علیمہ خان اور ان کے وکیلِ صفائی کو نوٹس جاری کر دیے۔

عدالت نے پراسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ وہ صفائی گواہ سے متعلق اعتراضی درخواست پر 9 جولائی کو اپنے دلائل پیش کریں، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت ہوگی۔
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