خاتون کو بچانے کی کوشش میں شہید گروپ کیپٹن عاصم سپرد خاک

فضائیہ کے افسران وجوان نہ صرف سرحدوں کے دفاع بلکہ ہم وطنوں کی جان،عزت کے تحفظ کے لیے بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے

ویب ڈیسک July 07, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اسکرین گریب

وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خاتون کو بچانے کی کوشش کے دوران شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور بعد ازاں سپرد خاک کیا گیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابقپاک فضائیہ کے شہید افسر کو ان کی غیر معمولی جرات، بے لوث فرض شناسی اور عظیم قربانی کے اعتراف میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔

پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے شہید کیپٹن عاصم کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس موقع پر پاک فضائیہ کے سینئر افسران، فضائیہ کے جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی، جنہوں نے شہید افسر کو خراج عقیدت پیش کیا۔

ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے گروپ کیپٹن عاصم طارق شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی شہادت پاک فضائیہ اور پاکستان کی مسلح افواج کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

اسلام آباد: ایئرفورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم خاتون کو بچاتے ہوئے شہید

انہوں نے کہا کہ ایک بے گناہ شہری کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرکے شہید افسر نے ثابت کیا کہ پاک فضائیہ کے افسران اور جوان نہ صرف ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں بلکہ اپنے ہم وطنوں کی جان، عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔

یاد رہے کہ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق دو روز اسلام آباد میں ایک خاتون کو اغوا کرنے کوشش کے دوران ملزم کی فائرنگ سے شہید ہوگئے تھے۔

بعد ازاں ان پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کرلیا، جس کی شناخت سعد کے نام سے ہوئی، جو پولیس کے مطابق خاتون کے ساتھ ایک ہی دفتر میں کام کرتا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ 8 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا شخص گرفتار

Express News

جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کیخلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان

Express News

ایف آئی اے کی بڑی کامیابی، 9 کروڑ 76 لاکھ روپے سے زائد کی خردبرد کیس میں 3 ملزمان کو سزائیں

Express News

خلیج بنگال میں ہوا کم دباو، کراچی میں بارش ہوگی یا گرمی مزید بڑھے گی؟

Express News

وزیرِ اعظم کی ملکی برآمدات میں اضافے کیلئے قرضوں کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت

Express News

کراچی میں تاجر کے 25لاکھ روپے لوٹ لیے گئے، واقعہ کا مقدمہ درج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو