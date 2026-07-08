ڈِیپ سیک کا اپنی اے آئی چِپ پر کام شروع

یہ چپ نئے اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ کے بجائے موجودہ ماڈلز کو زیادہ مؤثر انداز میں چلانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک July 08, 2026
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چین کی معروف مصنوعی ذہانت (اے آئی) کمپنی ڈِیپ سِیک نے امریکی کمپنیوں پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنی اے آئی چِپ تیار کرنا شروع کر دی ہے۔

رپورٹس کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کی حریف کمپنی ایسی چِپ ڈیزائن کر رہی ہے جو انفیرنس کے مرحلے کے لیے استعمال ہوگی یعنی وہ عمل جس میں پہلے سے تربیت یافتہ اے آئی ماڈل صارفین کے سوالات کے جواب تیار کرتے ہیں۔ یہ چپ نئے اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ کے بجائے موجودہ ماڈلز کو زیادہ مؤثر انداز میں چلانے کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔

اگر ڈِیپ سِیک اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے اپنے اے آئی ماڈلز کے لیے درکار ہارڈویئر پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوگا جبکہ امریکی کمپنیوں، خصوصاً این ویڈیا، کی تیار کردہ چپس پر انحصار بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کمپنی امریکی برآمدی پابندیوں کے ممکنہ اثرات سے بھی کافی حد تک محفوظ رہ سکے گی۔

رپورٹس کے مطابق ڈِیپ سِیک دنیا کی ان بڑی اے آئی کمپنیوں میں شامل ہو گئی ہے جو ہارڈویئر کے شعبے میں خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ اوپن اے آئی نے بھی اپنی کسٹم اے آئی چپ تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔

ڈِیپ سِیک نے عالمی سطح پر اس وقت غیرمعمولی شہرت حاصل کی تھی جب اس نے ایک سال قبل دو انتہائی مؤثر اے آئی ماڈلز متعارف کرائے، جنہوں نے دنیا بھر میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور سیلیکون ویلی اور واشنگٹن کے ٹیکنالوجی حلقوں کو بھی حیران کر دیا۔
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