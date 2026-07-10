ٹیکس کٹوتی کا نیا نظام نافذ؛ ڈیجیٹل ادائیگی کرنے پر بڑی رعایت

لاہور:
پنجاب میں ڈیجیٹل ادائیگیوں پر ٹیکس کٹوتی کا نیا نظام نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ای پیمنٹ یا کارڈ کے ذریعے کٹنے والا ٹیکس اب براہِ راست حکومت کو منتقل ہوگا۔
پنجاب ریونیو اتھارٹی (پی آر اے) کے ترجمان کے مطابق اس اقدام کا مقصد ٹیکس کی شفاف وصولی کو یقینی بنانا اور ادائیگیوں کے نظام کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
ترجمان کے مطابق بیوٹی پارلرز، سلونز، فیشن ڈیزائنرز، کاسمیٹک سرجری، پلاسٹک سرجری، اسکن ٹریٹمنٹ اور لیزر ٹریٹمنٹ مراکز کی سروسز پر ٹیکس کی شرح صرف 5 فیصد مقرر کی گئی ہے۔
اسی طرح ایونٹ مینجمنٹ، ٹور آپریٹرز، جمنازیم اور لانڈری سروسز پر 8 فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔
پی آر اے کے مطابق ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیکٹر میں کیش ادائیگی پر سروسز کے لیے 16 فیصد ٹیکس کٹوتی ہوگی، جبکہ کریڈٹ کارڈ یا دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے ادائیگی کرنے پر ٹیکس کی شرح 8 فیصد ہوگی۔ اس طرح سے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے شعبے میں کریڈٹ کارڈ اور ڈیجیٹل ادائیگی کے ذریعے ٹیکس کی ادائیگی پر 50 فیصد کم ٹیکس دینا ہوگا۔
ترجمان پنجاب ریونیو اتھارٹی کا کہنا ہے کہ عوام کے ادا کردہ ٹیکسز ہی سے حکومت کے فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ممکن ہوتی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ ٹیکس کی محفوظ منتقلی کے لیے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو ترجیح دیں اور ہر خریداری یا سروس کے بدلے لازمی طور پر پکی رسید طلب کریں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ پکی رسید نہ دینے والے فوڈ آپریٹرز کے خلاف پنجاب ریونیو اتھارٹی کو شکایات درج کرائی جائیں، کیونکہ ٹیکس کی شفاف ادائیگی ہی صوبے میں ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔