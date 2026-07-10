فیفا ورلڈ کپ: اسپین نے بیلجیئم کو 1-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

اس سے قبل فرانس بھی اپنا کوارٹر فائنل جیت کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر چکا ہے

ویب ڈیسک July 11, 2026
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فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بیلجیئم کو 1-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔

امریکا کے شہر لاس اینجلس میں کھیلے گئے میچ میں سابق عالمی چیمپئن اسپین نے ابتدا ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ اسپین کی جانب سے پہلا گول فیبیان نے 30ویں منٹ میں اسکور کرکے ٹیم کو برتری دلائی۔

بیلجیئم نے ہمت نہ ہاری اور 41ویں منٹ میں ڈی کیٹالاری نے گول کرکے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا۔ یہ رواں ٹورنامنٹ میں اسپین کے خلاف ہونے والا پہلا گول بھی تھا۔

میچ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوا تو اسپین نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور 88ویں منٹ میں میکیل مرینو نے شاندار گول اسکور کرکے اپنی ٹیم کو 1-2 کی فیصلہ کن برتری دلا دی۔

مقررہ وقت کے اختتام تک بیلجیئم واپسی نہ کر سکا، یوں اسپین نے 1-2 سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔

اس سے قبل فرانس بھی اپنا کوارٹر فائنل جیت کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر چکا ہے، جبکہ اسپین کی کامیابی کے بعد ایونٹ کے آخری چار مرحلے کا مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا۔

 
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