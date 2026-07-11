منشیات برآمدگی پر لاہور پولیس کا اہلکار گرفتار، مقدمہ درج

تھانہ گلبرگ میں تعینات کانسٹیبل علیم عباس کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا آغاز کردیا گیا

ویب ڈیسک July 11, 2026
facebook whatsup

لاہور میں پولیس اہلکار کو منشیات برآمد ہونے پر حراست میں لے لیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لاہور کے علاقے تھانہ گلبرگ میں پولیس نے منشیات برآمدگی پر پولیس اہلکار کو حراست میں لیا جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کے حکم پر اُسے معطل کر کے مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس حکام کے مطابق حراست میں لیے گئے اہلکار کی شناخت کانسٹیبل علیم عباس کے نام سے ہوئی جس کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق بدعنوانی میں ملوث کانسٹیبل چند ماہ قبل معطل اور پولیس لائنز میں کلوز ہوا تھا۔

ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ کوئی قانون سے بالاترنہیں اور قانون سب کیلئے برابرہے، محکمہ پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے افسران واہلکار کسی رعایت کے مستحق ہیں۔

فیصل کامران نے کہا کہ کرپٹ، بدعنوان،اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کی محکمہ پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

علما سمیت تمام متعلقہ اکائیاں آبادی کےمعاملے پر ہنگامی بینادوں پر ذمہ داری کا احساس کریں، وزیر اعظم

Express News

آپریشن شعبان: بلوچستان میں فورسز کی تازہ کارروائیوں میں 9 خارجی دہشت گرد ہلاک

Express News

پنجاب سے لاکھوں روپے مالیت کی گندم سندھ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

Express News

نائب وزیراعظم کی زیرِ صدارت پورٹ کنیکٹیویٹی بہتر بنانے سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس

Express News

لاہور: شوہر کا بیوی پر سرعام بہیمانہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، ملزم گرفتار

Express News

انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 3 کروڑ 82 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو