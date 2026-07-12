فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کے ہاتھوں 3-1 سے شکست کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ہیڈ کوچ مرات یاکین نے ویڈیو اسسٹنٹ ریفری (وی اے آر) کے فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے ’’ناقابل قبول‘‘ قرار دے دیا۔
میچ کے 72ویں منٹ میں سوئس اسٹرائیکر بریل ایمبولو کو مبینہ ڈائیونگ (سمولیشن) پر دوسرا پیلا کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ کو ایک کھلاڑی کی کمی کے ساتھ کھیلنا پڑا۔
ریفری ژاؤ پنہیرو نے ابتدا میں ارجنٹینا کے لیانڈرو پریڈیز کو وارننگ دی تھی، تاہم طویل وی اے آر جائزے کے بعد فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے ایمبولو کو دوسرا پیلا کارڈ دے دیا گیا۔
میچ کے بعد کوچ مرات یاکین نے فیصلے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ ’’اس موقع پر پیلا کارڈ دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ ایک معمولی صورتحال تھی اور ریفری کو کھیل جاری رہنے دینا چاہیے تھا۔‘‘
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انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسے قانون کے تحت سزا دی گئی جس کا فٹبال سے کوئی تعلق نہیں۔ وی اے آر کی غیر ضروری مداخلت انتہائی تکلیف دہ ہے اور میں اس فیصلے کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔
ریڈ کارڈ ملنے کے بعد بریل ایمبولو میدان میں ہی آبدیدہ ہوگئے، جبکہ ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں تسلی دی۔ یاکین نے کہا کہ ایمبولو پہلے ہی کئی بار فاؤل کا شکار ہوئے تھے اور بہترین کھیل پیش کر رہے تھے، مگر ریفری کے فیصلے نے انہیں ٹیم کی مدد سے محروم کر دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’میں ایمبولو کو قصوروار نہیں سمجھتا، وہ اس وقت شدید صدمے میں ہیں۔ ہماری ٹیم آج ہار کی مستحق نہیں تھی، میرے نزدیک میرے کھلاڑی ہی اصل ہیرو ہیں، ریفری نے غلط فیصلہ کیا۔‘‘
سوئٹزرلینڈ کے مڈفیلڈر ریمو فرائلر نے بھی وی اے آر کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے فیفا سے وضاحت طلب کی۔
انہوں نے کہا کہ ’’ہم نے سو فیصد کارکردگی دکھائی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وی اے آر ایسا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے۔ فیفا کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔‘‘
سوئٹزرلینڈ نے ایک کھلاڑی کم ہونے کے باوجود اضافی وقت کے 112ویں منٹ تک مقابلہ کیا، تاہم جولین الواریز کے شاندار لانگ رینج گول اور بعد ازاں لاوتارو مارٹینیز کے گول نے ارجنٹینا کی 3-1 سے فتح یقینی بنا دی۔
اس شکست کے ساتھ ہی 1954 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کھیلنے والی سوئس ٹیم کا سفر اختتام پذیر ہوگیا، جبکہ وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سیمی فائنل تک رسائی سے ایک قدم دور رہ گئی۔