خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں جاری، مزید بارشوں کی پیشگوئی

سب سے زیارہ بارش خیبرپختونخوا کاکول میں 59 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اور دیگرعلاقوں میں بھی تیزبارشں ہوئی، محکمہ موسمیات

نعیم اصغر July 12, 2026
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فوٹو: فائل

محکمہ موسمیات نے خیبرپختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں جاری ہیں۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں ہوئیں۔

بیان میں کہا گیا کہ سب سے زیارہ بارش خیبرپختونخوا کے علاقے کاکول میں 59 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی اور دیگر علاقوں میں بھی تیز بارشیں ہوئیں۔

محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج رات اور کل (پیر) کشمیر، خیبرپختونخوا ، پنجاب، اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کاامکان ہے۔

مزید بتایا گیا کہ اس دوران چندمقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے، شمال مشر قی بلو چستان میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔
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