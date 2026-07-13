سابق امیرِ قطر کے انتقال پر تعزیت؛ وزیراعظم شہباز شریف دوحہ پہنچ گئے

اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف سابق امیرِ قطر کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ پہنچ گئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف بھی قطر پہنچے ہیں، جہاں دوحہ ایئر پورٹ پر قطر کے نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علی آل ثانی نے مہمانوں کا وفد سمیت استقبال کیا۔
اپنے دورے کے دوران وزیراعظم قصر لوسیل جائیں گے، جہاں وہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات میں قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر امیر قطر، قطری شاہی خاندان اور قطری عوام سے اظہار تعزیت کریں گے.
اس دورے میں نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیرِ اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ بھی وزیرِ اعظم کے ہمراہ ہیں۔
وزیرِ اعظم کا یہ دورہ قطری شاہی خاندان، قطری عوام اور پاکستانی حکومت و عوام کے مابین دہائیوں پر محیط دیرینہ برادرانہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تاریخی روابط کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔