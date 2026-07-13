غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس؛’باس‘ کی بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ طلب

قانون کے مطابق گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، درخواست گزار

ویب ڈیسک July 13, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

ہائیکورٹ میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں ملزم ’باس‘وحید طاہر کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔

جسٹس عبہر گل نے ممتاز بی بی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ ڈیفنس سی سے رپورٹ طلب کرلی اور کیس کی مزید سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی۔

درخواست گزار کی جانب سے رانا انتظار حسین ایڈووکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں آئی جی پنجاب، سپرنٹنڈنٹ جیل سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔

درخواست گزار کے مطابق پولیس نے 2 غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں وحید طاہر کو گرفتار کیا، تاہم انہیں تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ قانون کے مطابق گرفتاری کے 24 گھنٹوں کے اندر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن پولیس نے درخواست گزار کے شوہر کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے۔

دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل رانا انتظار حسین نے مؤقف اختیار کیا کہ پولیس وحید طاہر کو 3 جولائی کو گھر سے لے گئی تھی اور آج تک انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ وحید طاہر اس وقت سروسز اسپتال میں داخل ہیں۔

سماعت کے دوران جسٹس عبہر گل نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس پر وکیل نے مؤقف دہرایا کہ پولیس ہر گرفتار ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی پابند ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت وحید طاہر کی مبینہ غیر قانونی حراست ختم کرکے انہیں رہا کرنے کا حکم دے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں ڈوب کر خاتون جاں بحق

Express News

مزارِ قائد کے اطراف کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ

Express News

کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کے سرغنوں کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش جاری

Express News

بلوچستان میں فورسز کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری؛ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی

Express News

نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی

Express News

غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس؛’باس‘ کی بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ طلب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو