کراچی: کلفٹن تین تلوار کے قریب کار پر فائرنگ سے ڈاکٹر ہلاک، ملزمان 25 لاکھ روپے چھین کر فرار

واردات کی سی سی ٹی وی سامنے آگئی جس میں ملزمان کو لوٹ مار کرتے دیکھا جاسکتا ہے

ویب ڈیسک July 13, 2026
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کلفٹن تین تلوار کے قریب کار پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوگیا، واردات کی ویڈیو بھی سامنے آگئی جس میں ملزمان کو بینک کے باہر لوٹ مار کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

مقتول نے بینک سے پچاس لاکھ روپے کی رقم نکلوائی تھی،  ملزمان گاڑی سے پچیس لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر فرار ہوگئے، ملزمان پر بینک کے سیکیورٹی گارڈز نے بھی فائرنگ کی تھی تاہم ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس کے مطابق واقعہ فرئیر تھانے کی حدود میں ہوا، مقتول کی شناخت ڈاکٹر آکاش ولد سیٹھ سیرو مل کے نام سے ہوئی، ڈاکٹر آکاش بینک سے رقم لے کر آلٹو کار میں نکلے تھے کہ بینک کے قریب ہی واردات پیش آئی۔

مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ڈاکٹر آکاش شدید زخمی ہوئے جنہیں قریبی نجی اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے، مقتول کی لاش قانونی کارروائی کے لئے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

 واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کار جیسے ہی بینک کے سامنے رکی ایک ملزم بھاگتا ہوا آیا پہلے گارڈ پر فائرنگ کی، پھر کار کا گیٹ کھولا اور کار میں سے پیسوں سے بھرا بیگ اٹھایا۔

ملزم نے جلدی میں صرف ایک بیگ اٹھایا دوسرا بیگ گاڑی میں تھا، سیکیورٹی گارڈ نے ڈاکو پر فائرنگ جو مقتول ڈاکٹر اکاش کو جا لگی۔

آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی ساؤتھ سے مفصل رپورٹ طلب کر لی۔

ترجمان انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ، سید سعد علی کے مطابق آئی جی سندھ نے واقعے کی شفاف، غیرجانبدارانہ اور جامع تحقیقات کرنے، قتل کی وجوہات کا تعین کرنے اور ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔

 
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