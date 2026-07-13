روس میں ایک فوجی تربیتی مشق اس وقت افراتفری کا منظر پیش کرنے لگی جب ایک طاقتور روٹری مشین گن چلانے والا فوجی اس پر قابو برقرار نہ رکھ سکا۔ مشین گن اچانک بے قابو ہو کر تیزی سے گھومنے لگی، جس کے باعث قریب موجود فوجیوں کو جان بچانے کے لیے فوری طور پر زمین پر جھکنا اور محفوظ مقامات کی جانب بھاگنا پڑا۔
اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جہاں صارفین نے اسے فوجی تربیت کی بڑی ناکامی قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ اتنے طاقتور ہتھیار کو اس انداز میں نصب کیوں کیا گیا تھا۔ تاہم اس ویڈیو کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا۔
ویڈیو کے مطابق یہ مبینہ طور پر روسی فوج کے ایک موبائل فائر گروپ کی تربیتی مشق تھی، جس میں YakB-12.7 نامی چار نالیوں والی روٹری مشین گن استعمال کی جا رہی تھی۔ یہ ہتھیار اصل میں حملہ آور ہیلی کاپٹر کے لیے تیار کیا گیا تھا، نہ کہ زمینی تنصیب پر استعمال کے لیے۔
ویڈیو کے آغاز میں ایک فوجی نصب شدہ مشین گن کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے جبکہ دوسرا اہلکار اس کے قریب موجود ہوتا ہے۔ ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی فائرنگ شروع ہوتی ہے، مشین گن کے شدید ری کوائل (جھٹکے) کے باعث اس کا ماؤنٹنگ سسٹم بظاہر دباؤ برداشت نہیں کر پاتا اور ہتھیار اپنے ہدف پر قائم رہنے کے بجائے پوری قوت سے اپنے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے۔
ہتھیار پر قابو پانے کی کوشش کرنے والا فوجی بھی اس کے ساتھ گھومنے لگتا ہے اور پوری کوشش کے باوجود اسے روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ مسلسل فائرنگ کے دوران مشین گن تیزی سے چکر کاٹتی رہتی ہے اور آخرکار اہلکار کو زور سے قریب موجود رکاوٹ کے پار اچھال دیتی ہے، جبکہ ہتھیار اپنی رفتار کے ساتھ گولیاں برساتا رہتا ہے۔
ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اردگرد موجود فوجی اپنی جان بچانے کے لیے فوری طور پر جھک جاتے ہیں اور مختلف سمتوں میں دوڑ پڑتے ہیں تاکہ بے قابو ہتھیار کی زد میں آنے سے بچ سکیں۔ کچھ دیر بعد ایک اور فوجی آگے بڑھ کر گھومتی ہوئی مشین گن کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
واقعے کے چند لمحوں بعد وہ اہلکار مشین گن کی بیرل کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے، کیونکہ مسلسل فائرنگ کے باعث دھات انتہائی گرم ہو چکی تھی۔
تاحال اس بارے میں کوئی سرکاری معلومات سامنے نہیں آئیں کہ اس حادثے میں کوئی فوجی زخمی ہوا یا نہیں، جبکہ واقعے کا مقام، تاریخ اور مکمل حالات بھی واضح نہیں کیے گئے۔
سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد صارفین نے مختلف انداز میں تبصرے کیے۔ کئی افراد کا خیال ہے کہ مشین گن کی ماؤنٹنگ میں تکنیکی خرابی تھی، جس کے باعث ری کوائل نے ہتھیار کو مزید تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ بعض صارفین نے یہ بھی رائے دی کہ گولہ بارود کے ڈبے کی تنصیب نے ہتھیار کا توازن بگاڑ دیا، جبکہ کچھ نے مسلسل فائرنگ کے فوراً بعد بیرل کو ہاتھ لگانے والے فوجی کے عمل کو بھی شدید حیرت اور مذاق کا موضوع بنایا۔