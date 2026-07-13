ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے، گزرنے والے ہر جہاز سے 20 فیصد فیس وصولی کا اعلان

ہم ایرانی ناکہ بندی بحال کررہے ہیں، صرف ایرانی جہازوں اور ان کے خریداروں کو آبنائے ہرمز سے جانے سے روکا جائے گا، ٹرمپ

ویب ڈیسک July 13, 2026
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ایران کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی؛ ڈونلڈ ٹرمپ
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا جلد آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا جس کے عوض یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز سے 20 فیصد فیس وصول کی جائے گی۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے یہ بات امریکی نشریاتی ادارے فاکس اینڈ فرینڈز کو انٹرویو میں کہی۔

امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے جارہے ہیں ہم اس کے گارجین آف اینجل ( محافظ فرشتہ) بننے جارہے ہیں اس کے عوض ہمیں اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں امید آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے اور اس کی حفاظت کرنے کا ہمیں معاوضہ دیا جائے کیونکہ دیگر اقوام بہت امیر ہیں انہیں ہم سے یہ یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ مفت میں کریں گے۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارا ایران سے ایک معاہدہ ہوا تھا جوکہ طے شدہ معاملہ تھا مگر ایران نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، ایرانی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے 10 معاہدے ہو چکے ہیں، اور اس لیے اب ہم ان پر بہت سخت وار کرنے جا رہے ہیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ امریکا کے ساتھ جنگ میں ایران کو 'عبرت ناک شکست' کا سامنا ہے، ایران کی بحریہ، فضائیہ اور میزائل صلاحیتیں تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔

بعدازاں ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر پوسٹ کی جس میں کہا کہ آبنائے ہرمز کھلا ہے اور ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی کھلا رہے گا، ہم ایرانی ناکہ بندی کو بحال کررہے ہیں اس ناکہ بندی میں صرف ایرانی بحری جہازوں یا ان کے خریداروں کو آنے یا جانے سے روکا جائے گا جب کہ دیگر تمام ممالک کو آبنائے کے آزادانہ استعمال کی اجازت ہوگی۔

انہوں نے مزید کہا کہ امریکا کو آج سے "آبنائے ہرمز کا محافظ" (THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT) کہا جائے تاہم اس حیثیت سے اور انصاف کے تقاضے کے تحت دنیا کو سلامتی فراہم کرنے کے تمام اخراجات کے عوض یہاں سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20 فیصد کی شرح سے فیس عائد ہوگی۔
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