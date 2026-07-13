پاکستان اور سعودی عرب کا توانائی میں دو طرفہ تعاون کیلیے لائحہ عمل مرتب کرنے پر اتفاق

وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وفد کے ہمراہ ریاض میں سعودی انرجی ورکنگ گروپ سے اہم ملاقات کی

ویب ڈیسک July 13, 2026
facebook whatsup

پاکستان اور سعودی عرب نے توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کیلیے لائحہ عمل مرتب کرنے پر اتفاق کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے وفد کے ہمراہ ریاض میں سعودی انرجی ورکنگ گروپ سے اہم ملاقات کی جس میں  پاورسیکٹرمیں دوطرفہ تعاون کے فروغ کے لئے لائحہ عمل مرتب کرنے پراتفاق کیا گیا۔

ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا جبکہ پاکستان نے سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل حکومتی تعاون اور سہولتوں کی بھی یقین دہانی بھی کرائی۔

پاکستانی وفد نے بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور سرمایہ کاری کے مواقع، اسمارٹ اور ایڈوانسٹ میٹرنگ انفراسٹریکچر کے حوالے سے سعودی وفد کو بریفنگ دی۔

پاکستانی وفد نے قومی ٹرانسمیشن گرڈ کی توسیع اور جدید انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ بجلی کی تقسیم کے نظام میں ڈیجیٹلائزیشن سے لائن لاسز میں کمی اور کارکردگی بہتر ہوگی، حکومت نجی شعبے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔

وفاقی وزیر نے سعودی توانائی ورکنگ گروپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔

ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کا توانائی، ٹرانسمیشن، ڈیجیٹلائزیشن اور اسمارٹ یوٹیلٹی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں ڈوب کر خاتون جاں بحق

Express News

مزارِ قائد کے اطراف کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ

Express News

کالعدم انتشاری ایکشن کمیٹی کے سرغنوں کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کی مذموم سازش جاری

Express News

بلوچستان میں فورسز کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری؛ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 76 ہو گئی

Express News

نئی نجی ایئرلائن ساؤتھ ایئر 16 جولائی سے فلائٹ آپریشن شروع کرے گی

Express News

غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کا کیس؛’باس‘ کی بازیابی کیس میں پولیس رپورٹ طلب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو